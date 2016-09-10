Нужны изображения на стоке

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Прошу помочь с покупкой картинок на стоках фотографий.

Нужны:

1) картинка на фотолии https://www.fotolia.com/id/44659200?by=serie

размер XL

2) картинка на шутерстоке http://www.shutterstock.com/pic-423354283/stock-photo-portrait-of-young-woman-metallurgist.html?src=Bo_bhUvbfaG0S0CbYDERBg-1-0

размер максимальный

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7 лет назад
Yana_nana
Яна 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
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