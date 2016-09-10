Наполнение сайта OpenCart

Нужно переносить товары из таких подборок с Ali express http://bit.ly/2c1nNzw на сайт im-smart.ru С адаптацией контента. Т.е. исправить опечатки, подредактировать текста, чтобы они читались. Или найти другой сайт российский с этим товаром и взять оттуда В результате получить страницы, ...