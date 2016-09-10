Наполнение сайта OpenCart

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок211 просмотров
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Здравствуйте, коллеги.

Нужно вот этот сайт наполнить: http://andrey.spectr.media/

1. Удалить демо контент (все, кроме страниц в разделе Статьи)

2. Добавить категории. Название категории = названию папки

3. Добавить товары в категории. 1 фото - 1 карточка. Поставить любую цену в рублях

Получится 8 категорий и 144 карточки

Ссылку на скачивание дам исполнителю

OpenCart
7 лет назад
Barny_Ross
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
aleksei88
Алексей 
35 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
51 отзыв(-6)
7 лет назад
$6
1 день
Еще раз прекрасно отработали. Задача выполнена на отлично. Сейчас делаем целый пул правок! Рекомендую исполнителя. Готов подтвердить!
Все отлично, четкое ТЗ. Всегда на связи, оплата сразу. Рекомендую! Работаем дальше.
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