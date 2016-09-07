Наполнить товарами опенкарт

Наполнение сайтовЗакрыт46 заявок354 просмотра
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Требуется наполнение товарами  на OpenCart. Задача - копированием добавлять описание, атрибуты и фото товара в каталог товаров.  . Общее количество работы - около 1,5 тыс. наименований. Можно взять в работу какую-то часть. Предлагайте свои расценки и сроки.

7 лет назад
asweras
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад