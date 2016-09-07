Надо найти карту местности за 2014 и 13гг

Доброго Дня перенос и реструктуризация контента, есть сайт autoelectro.kiev.ua на joomla 2.5 есть шаблон под последнюю версию test.autoelectro.kiev.ua необходимо перенести контент с autoelectro.kiev.ua на test.autoelectro.kiev.ua с сохранением url добавить контакты в шапку также распределить услуги по маркам и моделям машин, и по видам работ Жду ...