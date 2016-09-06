Перенос товара из одной рубрики в другую на Opencart

Нужен человек для наполнения сайта товарами. Цена за 1 товар CMS drupal
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Здравствуйте. Нужно сделать Опцию переноса товара из одной категории в другую. Сейчас это можно сделать только зайдя в карточку товара. А номенклтура несколько тысяч позиций..
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