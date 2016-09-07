Перенос и реструктуризация контента,

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Доброго Дня

перенос и реструктуризация контента, 

есть сайт autoelectro.kiev.ua на joomla 2.5

есть шаблон под последнюю версию test.autoelectro.kiev.ua

необходимо перенести контент с autoelectro.kiev.ua на test.autoelectro.kiev.ua с сохранением url

добавить контакты в шапку

также распределить услуги по маркам и моделям машин, и по видам работ

Жду предложений

7 лет назад
ElfWarrior
Виталий 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад