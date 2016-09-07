Необходимо написать отзывы определённого характера о интернет магазине на разных сайтах (специализирующихся на отзывах). Приветствуется написание под разными логинами и людьми. По возможности распространить отзывы в вк. Отчёт предоставить.
Найти 10 товаров у которых больше 6000 запросов по Яндекс Вордстат
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Найти 10 товаров у которых по статистике Яндекс Вордстат будет более 6000 запросов по региону Украина.
Запрос должен звучать так: "имя товара + купить".
Пример: "Термос верблюд купить"
или "Зеленый кофе купить"
Не искать заезженые товары типа, хомяк повторюшка, летающая фея, часы Юлис Нардин.
Заполнить чек лис: в каждый столбец вставить товар и поставить ниже "+" или "-" на каждом пункте и посчитать количество "+" и "-" каждого товара отдельно.
Обязательно брать узкое название- ("термос купить ", "одежа купить")- не правильно; ("японский термос купить", "армейский термос купить")- правильно.
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