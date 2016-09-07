Найти 10 товаров у которых больше 6000 запросов по Яндекс Вордстат

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Найти 10 товаров у которых по статистике Яндекс Вордстат будет более 6000 запросов по региону Украина.

Запрос должен звучать так: "имя товара + купить".

Пример: "Термос верблюд купить"

или "Зеленый кофе купить"

Не искать заезженые товары типа, хомяк повторюшка, летающая фея, часы Юлис Нардин.

Заполнить чек лис: в каждый столбец вставить товар и поставить ниже "+" или "-" на каждом пункте и посчитать количество "+" и "-" каждого товара отдельно.

Обязательно брать узкое название- ("термос купить ", "одежа купить")- не правильно; ("японский термос купить", "армейский термос купить")- правильно.

7 лет назад
e960andrew
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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