Найти 10 товаров у которых больше 6000 запросов по Яндекс Вордстат

Найти 10 товаров у которых по статистике Яндекс Вордстат будет более 6000 запросов по региону Украина.

Запрос должен звучать так: "имя товара + купить".

Пример: "Термос верблюд купить"

или "Зеленый кофе купить"

Не искать заезженые товары типа, хомяк повторюшка, летающая фея, часы Юлис Нардин.

Заполнить чек лис: в каждый столбец вставить товар и поставить ниже "+" или "-" на каждом пункте и посчитать количество "+" и "-" каждого товара отдельно.

Обязательно брать узкое название- ("термос купить ", "одежа купить")- не правильно; ("японский термос купить", "армейский термос купить")- правильно.