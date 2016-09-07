Оставить отзывы

Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать отзывы определённого характера о интернет магазине на разных сайтах (специализирующихся на отзывах).

Приветствуется написание под разными логинами и людьми.

По возможности распространить отзывы в вк.

Отчёт предоставить. 

7 лет назад
henrym
Андрей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Geliex
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)
7 лет назад
$1
1 день
Попросил задаток, перевёл. Ну это фиг с ним. Начал говорить что работу выполнил но сломался компьютер. В итоге отчёта о работе не предоставил -
  • Похожие заказы

  • Заполнить сайт флеш-игр

    $50

    Добрый день!   Есть несложная работа на сайте флеш-игр. Нужно будет добавлять текст, файл игры и картинку на сайт.  Ничего сложно, я всё объясню перед началом работы.

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос и реструктуризация контента,

    Доброго Дня перенос и реструктуризация контента,  есть сайт autoelectro.kiev.ua на joomla 2.5 есть шаблон под последнюю версию test.autoelectro.kiev.ua необходимо перенести контент с autoelectro.kiev.ua на test.autoelectro.kiev.ua с сохранением url добавить контакты в шапку также распределить услуги по маркам и моделям машин, и по видам работ Жду ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подобрать логотип, иконки и картинки для сайта медицинского центра

    Нужно подобрать (или нарисовать) [list][*]Логотип[*]Иконки (для девяти разных услуг)[*]Картинки для материалов (статьи о различных услугах)[/list] Пишите стоимость за подбор или отрисовку иконок-логотипа-картинок

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Помощник проект-менеджера (неполный день)

    Добрый день, уважаемые фрилансеры!  Проект-менеджер в поисках помощника на неполную занятость (4-6 часов в день), c разнообразными задачами.  Работу можно совмещать с другой деятельностью.  Ищу человека, которому интересно развиваться в it-сфере, узнавать новое, выполнять разноплановые задачи.  Возможные задачи:  - Написание ...

    Наполнение сайтов34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа с иностранными каталогами

    Ищем человека, который работает с иностранными каталогами. Нужно разместить наш контент (статьи, 10-15 шт) в иностранных индексируемых каталогах. При поиске конкретной информации украинский пользователь должен видеть представление на зарубежных ресурсах. Поэтому отличное индексирование и массовость - ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад