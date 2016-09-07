Наполнение сайта (карточки товаров + рерайт описания товаров)

Наполнение сайтовЗакрыт18 заявок432 просмотра
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Наполнение сайта контентом (товары для здоровья и красоты). В работу входит: рерайт текста, вставка изображений, заполнение полей согласно инструкции.

Уникальность текста: от 85% по Адвего.

Бюджет: 50р за 1000зн (с учетом добавления остального контента).

Сроки исполнения: от 5 описаний в день для 1 копирайтера.

Система управления сайтом OpenCart 2.0

7 лет назад
restcode
Антон 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад