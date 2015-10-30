restcode

Антон restcode

 
33 годаРоссия/Воронеж
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Оптимизация работы сайта
Все отлично!
Еще один проект отдал этому исполнителю! Оперативно и качественно. Всегда на связи. Сайт стал просто летать!
Ответный отзыв
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Исправить долгую загрузку при добавлении объявления
Спасибо за работу! Рекомендую!
Отличный исполнитель! Справился с задачей, над которой мы бились несколько дней! Все рекомендую этого исполнителя!
Ответный отзыв
axeniya1
Оксана 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Добавление отзывов из социальных сетей
Отличный заказчик. Постоянная связь. Своевременная оплата. Рекомендую.
Отличный исполнитель! Качественно подходит к работе, ведет отчетность, всегда на связи! Рекомендую
Ответный отзыв
denimpax
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Написать скрипт изменения цен на наших сайтах
Хорошая и интересная задача, заказчик всегда на связи, оплата без задержек, рекомендую!
Качественно и быстро! Задача была нестандартная и справился очень хорошо! Рекомендую
Ответный отзыв
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Настроить ЧПУ для сайта Opencart
Только положительные эмоции. Спасибо..
Очень быстро и качественно. Рекомендую данного исполнителя!
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