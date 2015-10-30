Есть модули Сео умного фильтра и Регионы продаж ( сайт [url=http://xn----7sbbbvy2arnae2j.xn--p1ai/]бассейны-спа.рф[/url] ). В одном модуле есть нужный нам функционал размещения текстов и меты на страницах фильтра, другой модуль реализует поддомены. Нужно их совместить, чтобы при создании текста ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
На сайте с движком Opencart 2.1 используется слайде RevolutionSlider. Необходимо реализовать вывод на слайдерах динамически формируемых заголовков (надписей). У слайдера есть функционал создания на слайдах слоев в которых можно использовать HTML+ CSS код. Нужно, чтобы в зависимости ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо для магазина на Opencart 2.1 сделать на странице производителей вывод категорий под каждым производителем в которых есть товары этого производителя. Необходимо, чтобы список категорий можно было настраивать для каждого производителя из админ-панели.(Например когда заходишь в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо перенести интернет магазина бассейны-спа.рф на OpenCart 2.0 Сайт сейчас на Joomla 3.0. Нужно перенести весь контент, функционал, дизайн и существующею оптимизацию. Должны остаться все URL. Собираем только на наше хостинге с поэтапной оплатой Карточек товаров 500, каждая примерно до ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется сверстать сайт в CMS Opencart по готовому PSD макету. Требования к исполнителю: 1. Обязательное знание адаптивной и крос-браузерной верстки. 2. Знание HTML5 + CSS3, JavaScript и PHP. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен, модуль для OpenCart 2.0 который позволял бы легко создавать поддомены на сайте и устанавливать для каждого поддомена свои уникальные параметры: телефон, контактную информацию, метатег для webmaster.yandex и многое другое. Так же что бы можно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется исполнитель для написания новостей на сайт. Рерайт. Оплата 50р/1000зн на ЯД, ВМ и карту Сбербанка. Связь в лсКопирайтинг36 заявокЗакрыт7 лет назад
Наполнение сайта контентом (товары для здоровья и красоты). В работу входит: рерайт текста, вставка изображений, заполнение полей согласно инструкции. Уникальность текста: от 85% по Адвего. Бюджет: 50р за 1000зн (с учетом добавления остального контента). Сроки исполнения: от 5 ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт biotronika.ru неделю назад гугл счет сайт вредоносным и с атакующим ПО пользователей. Интресуют сроки цена, оплата по факту.Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую, товарищи. Необходимо следующее: есть порядка 200 ссылок на разных площадках, которые не любит Яндекс. Необходимо связаться с их владельцами и попросить (Вежливо!) удалить. Составить список, кто удалил, с кем не получилось связаться, кто просит денег ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо на сайт спа-бассейны сделать редизайн сайта. Сайт бассейны-спа.рф Дизайн главной страницы приложен. Пожелания: 90% контента должно выводится модулями, адаптивный дизайн. Часть модулей необходимо будет добавить ( к примеру колор боксы для фоток и сверстать под ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Наполнение карточек товаров контентом по образцу предоставленных ссылок. В работу входит: написание текста (рерайт существующего описания), вставка в описание картинок и инфографики с источника (необходимы знания основ HTML и CSS). [b]Уникальность текста[/b] – от 70%. ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужен дизайн сайта агентства недвижимости. ТЗ во вложении Хотелось бы в заявке увидеть сроки и стоимость для адаптивного дизайна и без.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Требуется хороший программист, который сможет сделать полноценный сайт агентства недвижимости. Техническое задание во вложении. Система управления сайтом не должна быть самописной (в заявке укажите на чем делать будете). Так же сроки, ну и конечно стоимость. ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно оптимизировать работу сайта массажные-кресла.рф Главная страница очень медленно грузиться. Время ответа от сервера составляет 2.3 сек Другие страницы - 0.3 Даже когда на главной выводим пустую страницу все равно время ответа от сервера составляет более 2 сек. Сайт на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт массажные-кресла.рф На Opencart Есть инструкция: https://docs.google.com/document/d/1jYFvW9UPKg3Te1l-BQa-maM4A0E0A2j0-aoAUbmOUEE/edit Нужно добавить карточку товара с уникальным описанием в 1000 збп с вставкой изображений, заголовков, списков, таблиц если понадобиться и т.д. Так же есть набор дополнительных полей. В заявках укажите стоимость за ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт panasonic-chair.ru Нужно натянуть новый дизайн (во вложении). Сайт на joomla 2.5 Товары выводятся через k2 Требуется сохранить контент и адреса страниц. Так же появятся новые блоки. Сколько это будет стоить и сколько займет времени?Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сервис по анализу конкурентов: www.similarweb.com Нужен его российский аналог с таким же функционалом. Интересует только программная часть. Дизайн, доменное имя есть. В заявках указывайте сроки и стоимость.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт: массажные-кресла.рф Сайт очень долго загружается. Есть ошибки. Необходимо оптимизировать его работу - скрипты, изображения, верстку. В заявках указывайте сколько это будет стоить и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $7
Нужно скопировать описание кресла и скрипты (эффекты наведения на точки, смена цветов и табы) с этого сайта http://www.kresla-relax.cz/ru/udivine.html на наш сайт на joomla 3 (он пока что закрыт) Скрипты и функционал добавления в корзину копировать не нужно.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад