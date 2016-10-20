Перенос товаров из одной группы вк в другую

Наполнение сайтовЗавершен15 заявок745 просмотров
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Перенести товары отсюда https://vk.com/market-115453941  в эту группу https://vk.com/stilnyashka.chita

7 лет назад
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Galina_007
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$8
3 дня
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Четкое ТЗ и моментальная оплата, заказчик всегда на связи, очень комфортное сотрудничество