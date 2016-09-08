Наполнить сайт

Здравствуйте.

Нужен контнент менеджер для выполнения разовых работ. Нужно привести в порядок 50 товаров.

Все товары уже добавлены, нужно их привести в порядок.

Основные обязанности

- Указать характеристики

- Выполнить рерайтинг описания, до 500 символов;

- Найти несколько картинок. Добавить картинки к товару;

Требования:

- Хорошее знание CMS Opencart

- Умение писать нормальные тексты, синонимайз и прочая ересь не пойдет. Тексты нужны для людей.

- Быть на связи в скайпе;

Прошу указывать цену за тексты и за 1 час работы отдельно.

Прошу в начале указать "Контент рулит :)"