Наполнить сайт

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Здравствуйте.  

Нужен контнент менеджер для выполнения разовых работ. Нужно привести в порядок 50 товаров.

Все товары уже добавлены, нужно их привести в порядок.

Основные обязанности 

- Указать характеристики

- Выполнить рерайтинг описания, до 500 символов;

- Найти несколько картинок. Добавить картинки к товару;

Требования: 

- Хорошее знание CMS Opencart 

- Умение писать нормальные тексты, синонимайз и прочая ересь не пойдет. Тексты нужны для людей. 

- Быть на связи в скайпе; 

Прошу указывать цену за тексты и за 1 час работы отдельно.  

Прошу в начале указать "Контент рулит :)" 

7 лет назад
vebmister
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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