Перенести товары с Aliexpress

Нужно переносить товары из таких подборок с Ali express http://bit.ly/2c1nNzw на сайт im-smart.ru

С адаптацией контента.

Т.е. исправить опечатки, подредактировать текста, чтобы они читались.

Или найти другой сайт российский с этим товаром и взять оттуда

В результате получить страницы, как тут

http://im-smart.ru/products/gpd-xd-android-16gb

Требуется перенести 50 товаров, можно потом увеличить список, если сработаемся.