Перенести товары с сайта Сима Ленд

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Перенести товары с сайта Сима Ленд, на сайт опен карт. На сайте Сима ленд есть раздел "поддержка бизнеса".

Настроить валюту в тенге, накрутку процента, ежедневное обновление, и выгрузку в корзину на сайт сима ленд.

От вас жду: Цена, сроки, примеры работ.

7 лет назад
pmTS
34 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
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