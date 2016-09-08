Наполнение сайта

Добрый день!

На платформе битрикс(шаблон BX Ready) нужно наполнить интернет магазин, есть прайс(не настроен) в EXCEL с описанием и характеристиками, прайсов несколько и они не объединены в один шаблон, отдельно фото на облаке(не упорядочены). На сайте нужно будет создать каталог и настроить фильтр. Все пункты есть, придумывать не надо. Всего 50 позиций.

От вас нужен ценник за 1 позицию и когда готовы приступить и сроки выполнения работы.