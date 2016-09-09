Мы ищем человека на почасовую работу для обучения новичка. В общем, работа будет состоять в объяснении по скайпу с показом экрана как и что делать в разных cms, отвечать на вопросы. Задача: научить основам профессии, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется собрать информацию о 10 платежных системах, в которых можно принимать платежи.
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Информацию ищем в интернете или путем связи с каждой платежной системой по телефону.
Информация заносится в обычную таблицу Excel.
Телефонные разговоры оплачиваются.
Оплата почасовая – 80 рублей в час.
Также напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) – viber? whatsapp? skype? icq?
Спасибо
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