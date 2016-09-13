Размещение объявлений о продаже недвижимости на сайтах о недвижимости.

Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок207 просмотров
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Нужен фрилансер чтобы разместить объявления о недвижимости на сайты о недвижимости - список сайтов предоставляем - на большинстве произведена регистрация. Контент - текст объявлений и фото тоже предоставляем. Регион Санкт-Петербург. Всего примерно 150 объявлений. Нужно разместить их а потом на постоянной основе следить за актуальностью. 

7 лет назад
spb9160777
Алексей 
47 летГрузия
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
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