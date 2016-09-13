Контент-менеджер в интернет-магазин, знание медтехники желательно

В интернет-магазин медтехники, массажки и косметики требуется контент-менеджер.

Движок - опенкарт.

Нужна комплексная работа над сайтом, выставление товаров абы в какую

категорию выставить и заняться следующим заказом - не интересует.

Преимуществом будет:

знание оборудования для реабилитации (коляски, кровати) или массажного

оборудования для приведения каталога товаров в удобный для покупателей

вид,

либо опыт работы в других интернет-магазинах и желание разобраться в новой теме.

Задачи: заказ описаний товаров у копирайтеров (проверка на адекватность и уникальность), выставление новых товаров на сайт.

Сейчас скопилось около 50 готовых описаний и еще 200 надо заказать у копирайтеров (есть свои), проверить и разместить.

При размещения указать - заголовок, описания, фото, тех. хар-ки (около 3).

Оплата: 10-20 руб. за каждый выставленный товар.