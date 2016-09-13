1. http://kristal.karandash.it/ 2. http://aero.karandash.it/ На Кристале не хватает еще 19 страниц На Аэро 31 Каждый день заказчик по маленьку скидывает инфу на эти страницы и картинки. Нужно заполнять через админку вордпресса. Интересует [b]ЦЕНА. [/b]Как удобнее будет считать напишите Вы.
Контент-менеджер в интернет-магазин, знание медтехники желательно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В интернет-магазин медтехники, массажки и косметики требуется контент-менеджер.
Движок - опенкарт.
Нужна комплексная работа над сайтом, выставление товаров абы в какую
категорию выставить и заняться следующим заказом - не интересует.
Преимуществом будет:
знание оборудования для реабилитации (коляски, кровати) или массажного
оборудования для приведения каталога товаров в удобный для покупателей
вид,
либо опыт работы в других интернет-магазинах и желание разобраться в новой теме.
Задачи: заказ описаний товаров у копирайтеров (проверка на адекватность и уникальность), выставление новых товаров на сайт.
Сейчас скопилось около 50 готовых описаний и еще 200 надо заказать у копирайтеров (есть свои), проверить и разместить.
При размещения указать - заголовок, описания, фото, тех. хар-ки (около 3).
Оплата: 10-20 руб. за каждый выставленный товар.
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