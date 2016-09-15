Требуется контент-менеджер для решения следующих мелких задач:

Размещение информации на сайтах с различной админкой (Джумла, Опенкарт, Вордпресс, другие панели) - размещать тексты, картинки, видео.

Регистрация сайтов в каталогах, на форумах и пр.

Иногда требуется создавать слайдшоу с помощью спец программ

Перед постановкой задачи все объясняю, показываю. Для это вас - это перспектива - научиться делать что-то новое, лучше разобраться в этом нелегком деле)

Обязательно иметь некоторый опыт. Всегда оперативно давать обратную связь по задаче. Каждый будний день быть на связи в скайпе и выполнять задачи (пока что их будет минимум, но постоянно). Оплата сдельная за количество выполненной работы. Пишите стоимость за страницу.