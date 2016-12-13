Наполнение магазина контентом

Наполнение сайтовЗавершен13 заявок290 просмотров
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Описание фирмы: Интернет-магазин по продаже комплектующих для компьютеров.

http://nbplaza.com.ua/

Обязанности:

  • Написание описаний для товаров интернет-магазина (комплектующие для компьютеров, мультимедийные проекторы, лампы, серверные комплектующие).
  • Мониторинг цен
  • Наполнение сетки характеристик.
  • Обновление новостей и статей.
7 лет назад
1server
48 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
9weblanser
Сергей 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад
7 лет назад
$100
7 дней
рекомендую, работает быстро и качественно
Порядочный заказчик, продолжаем сотрудничество! Рекомендую!
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