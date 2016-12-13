Наполнение магазина контентом

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Описание фирмы: Интернет-магазин по продаже комплектующих для компьютеров.
Обязанности:
- Написание описаний для товаров интернет-магазина (комплектующие для компьютеров, мультимедийные проекторы, лампы, серверные комплектующие).
- Мониторинг цен
- Наполнение сетки характеристик.
- Обновление новостей и статей.
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