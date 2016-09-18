Сбор данных по номерам моб. Указание в Instagram, ВК

Доброго времни суток!

Собрана база из 545 мобильных номеров.

Проверить на привязку или упоминание в Instagram (в описании аккаунта или под фото), ВКонтакте (на странице, группе или под постом). Если номер указан на каком-либо сайте , указать ссылку на сайт.

Указать никнейм или несколько, если номер указан на нескольких страницах и ссылку на страницу пользователя, указавшего номер или группу.

Данные представить в виде таблицы.

Просьба указать Ваше пожелание по цене и срокам выполнения.