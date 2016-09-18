Сбор данных по номерам моб. Указание в Instagram, ВК

1. Есть проект мобильного приложения - макет, который можно потыкать, есть в веб версии 2. Есть водители, которые должны пользоваться приложением Задача: 1. Узнать что они хотят видеть в приложении 2. Что их не устраивает в приложении 3. Будут ли ...
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Доброго времни суток!
Собрана база из 545 мобильных номеров.
Проверить на привязку или упоминание в Instagram (в описании аккаунта или под фото), ВКонтакте (на странице, группе или под постом). Если номер указан на каком-либо сайте , указать ссылку на сайт.
Указать никнейм или несколько, если номер указан на нескольких страницах и ссылку на страницу пользователя, указавшего номер или группу.
Данные представить в виде таблицы.
Просьба указать Ваше пожелание по цене и срокам выполнения.
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