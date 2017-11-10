Разместить статью на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок243 просмотра

Требуется опубликовать статью на сайте, работающем на Wordpress.

Требования:

  • Опыт работы с Wordpress
  • Наличие программы Photoshop и умение с ней работать.
Вы получаете статью, уже отредактированную в плане стилистики, грамматики. Эту статью нужно:

1) разместить на сайте, 

2) проставить загловки H2-H3, 

3) вставить содержание через шорткоды, 

4) подобрать картинки к статье (2-5), либо отредактировать в фотошопе предоставленные автором (обычно это скриншоты), которые нужно подогнать по размеру сайта и вставить их в нужные участки текста. 

5) вставить видео в текст статьи (1-3), 

6) выделить текст цитатами (если это требуется), 

7) важные мысли обрамить в специальные блоки (вставляются через шорткод). 

8) Вставить таблицы.

В заявке укажите стоимость для размещения одной статьи, согласно описанным выше условиям.

WordPress
8 лет назад
myrouble
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SkobcovaA
33 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена согласно ТЗ, сотрудничеством доволен.
Задача была поставлена четко, были даны хорошие инструкции. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

SkobcovaA
33 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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