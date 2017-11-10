Разместить статью на сайте

Требуется опубликовать статью на сайте, работающем на Wordpress.

Требования:

Опыт работы с Wordpress

Наличие программы Photoshop и умение с ней работать.

Вы получаете статью, уже отредактированную в плане стилистики, грамматики. Эту статью нужно:

1) разместить на сайте,

2) проставить загловки H2-H3,

3) вставить содержание через шорткоды,

4) подобрать картинки к статье (2-5), либо отредактировать в фотошопе предоставленные автором (обычно это скриншоты), которые нужно подогнать по размеру сайта и вставить их в нужные участки текста.

5) вставить видео в текст статьи (1-3),

6) выделить текст цитатами (если это требуется),

7) важные мысли обрамить в специальные блоки (вставляются через шорткод).

8) Вставить таблицы.

В заявке укажите стоимость для размещения одной статьи, согласно описанным выше условиям.