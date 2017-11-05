Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок311 просмотров

Сайт спортивной тематики на 1с-битрикс

500 товарных позиций

1) Создать товарную позицию.

2) Скопировать описание и фото с сайта поставщика.

3) Добавить характеристики согласно сайту поставщика.

4) Указать цену согласно прайсу.

Описание и СЕО:

-Краткое описание

-Тэги

-Титл

-Кейвордс

-Дескрипшен

-Описание

-Дополнительные параметры.

8 лет назад
Eremichev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$100
3 дня
Спасибо Сергею, за проделанную работу. Искренне рекомендую, по наполнению с задачей справился отлично. Обращусь снова.
Спасибо Дмитрию, за чётко поставленную задачу и своевременную оплату. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад

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