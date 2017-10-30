Нужен контент-менеджер на мужской сайт о качалке и фитнесе

*Вакансия актуальна!*

Всем Привет! В дружную команду перспективного проекта очень нужен на постоянку контент менеджер на сайт. Что нужно делать: искать в интернете вирусные и интересные статьи о качалке\спорте\известных качках и фитоняшках\ЗОЖ и околосферах для публикации 8 штук в день (важно максимально разнообразить контент: не только упражнения и тренировки, но и просто посты о известных атлетах, спортивных кумиров инстаграмма и т.п.) Важно: аудитория в основном мужская. Причем донором материала могут быть только источники, которые разрешают копировать их материал, в.ч. с гиперссылкой). Далее нужно скопировать эти статьи на наш сайт и грамотно оформить (инструкцию предоставляем). Плюс необходимо будет переписать название статьи. Таких материалов нужно будет делать 8 штук каждый день.

Этот материал будет публиковаться на страничку в Фейсбуке, поэтому вирусный контент в приоритете.

Публикации выходят каждый день, поэтому если вам нужен выходной - делайте с запасом в течение недели. Опыт общения с Wordpress, Photoshop и Facebook желателен, но не является обязательным. Работа крайне ответственная , просрочки и отговорки вроде "у меня забеременела собака" или "у нас на неделю отключили электричество" не принимаются и ведут к расторжению взаимоотношений.

Оплата работы складывается из 2-х частей. Фиксированной: 7000р\мес и премии по результатам. Она будет напрямую зависеть от того, насколько вирусный контент вы будете находить. По опыту других ребят, которые работают на аналогичных наших проектах, премия может значительно превысить оклад .

Сразу предупреждаю, что поначалу у вас будет уходить довольно много времени на поиски и публикацию статей. Но по опыту других редакторов могу сказать, что со временем вы будете укладываться в 3-4 часа в день. Большая просьба, если у вас есть основная работа и вы готовы работать только 3 часа в день ночью в "попыхах", или вы думаете что можно будет бездумно взять первые попавшиеся 8 статей - не тратить мое и свое время .

Оформление статей строго по шаблону. Первое время с вами будет работать редактор-наставник.