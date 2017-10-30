нужен список с сортировкой по ценам, где можно арендовтать VDS-ку с белым внешним личным ip рассортировать от самых дешевых к самым дорогим. лучше составить PDF-ку где 1 страничка = 1 компания ...
Нужен контент-менеджер на мужской сайт о качалке и фитнесе
*Вакансия актуальна!*
Всем Привет! В дружную команду перспективного проекта очень нужен на постоянку контент менеджер на сайт. Что нужно делать: искать в интернете вирусные и интересные статьи о качалке\спорте\известных качках и фитоняшках\ЗОЖ и околосферах для публикации 8 штук в день (важно максимально разнообразить контент: не только упражнения и тренировки, но и просто посты о известных атлетах, спортивных кумиров инстаграмма и т.п.) Важно: аудитория в основном мужская. Причем донором материала могут быть только источники, которые разрешают копировать их материал, в.ч. с гиперссылкой). Далее нужно скопировать эти статьи на наш сайт и грамотно оформить (инструкцию предоставляем). Плюс необходимо будет переписать название статьи. Таких материалов нужно будет делать 8 штук каждый день.
Этот материал будет публиковаться на страничку в Фейсбуке, поэтому вирусный контент в приоритете.
Публикации выходят каждый день, поэтому если вам нужен выходной - делайте с запасом в течение недели. Опыт общения с Wordpress, Photoshop и Facebook желателен, но не является обязательным. Работа крайне ответственная, просрочки и отговорки вроде "у меня забеременела собака" или "у нас на неделю отключили электричество" не принимаются и ведут к расторжению взаимоотношений.
Оплата работы складывается из 2-х частей. Фиксированной: 7000р\мес и премии по результатам. Она будет напрямую зависеть от того, насколько вирусный контент вы будете находить. По опыту других ребят, которые работают на аналогичных наших проектах, премия может значительно превысить оклад.
Сразу предупреждаю, что поначалу у вас будет уходить довольно много времени на поиски и публикацию статей. Но по опыту других редакторов могу сказать, что со временем вы будете укладываться в 3-4 часа в день. Большая просьба, если у вас есть основная работа и вы готовы работать только 3 часа в день ночью в "попыхах", или вы думаете что можно будет бездумно взять первые попавшиеся 8 статей - не тратить мое и свое время.
Оформление статей строго по шаблону. Первое время с вами будет работать редактор-наставник.
Если вы дочитали до этого момента и решили что вам с нами по пути - я предлагаю попробовать свои силы и выполнить небольшое тестовое задание: попробуйте найти несколько примеров статей, которые по вашему мнению подходят под описанные выше требования и вы бы взяли их для размещения на сайте. Напоминаю, что источники статей должны разрешать использовать их материал. Сами тексты присылать не нужно - достаточно в отзыве на вакансию вставить ссылки на статьи. Заранее спасибо!
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