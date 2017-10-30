Аналитика по автомобилям.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка123 просмотра

Нужно собрать информацию по продаже суперкаров на рынке. отдельной категорией гиперкары. 

Основные марки. 

Уровни продаж.

Рынки сбыта.

Статистика интернет промо (Есть сайт, паблики, насколько развиты социальные сети) 

В каких чемпионатах участвует (формула 1, Леман, другие)

В каких выставках участвует (Франкфурт, Детройт, Токио, другие)

Вторичный рынок - насколько много продажи, сколько фанклуб, 

Аналитика - перспективы роста, представлены ли на биржах

Марки: Мерседес-АМГ, Феррари, Ламбо, Макларен, Порше, Астон Мартин - суперкары

Гиперкары - пагани, конегсег, бугатти, другие гипер кары - есть у AMG и Mclaren

8 лет назад
Saychik
43 года
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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