Нужен контент менеджер для сайта ИТ тематики

Ищу одного сотрудника для оформления статей на сайте, по тематике Информационные технологии. Тонкая настройка операционной системы WIndows. Просьба не откликаться соискателей без понимания ИТ выше среднего уровня.

Объем работы примерно 100 статей

По каждой статье нужно будет проделать следующие работы:

1. Составить содержания стать H2-H6

2. Оформляем списки, если есть в статье.

3. Вписываем ключи в заголовки и в текст статьи, примерно 10-20 ключей

4. Заполнить SEO поля: title, h1, description, keywords.

5. Добавляем блоки внимания

6. Выделяем слова стронгом

7. Добавляем картинки 3-10 штук