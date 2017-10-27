Подобрать картинки и видео к статьям

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки205 просмотров

Задача простая – необходимо подобрать фото, видео и документы к статьям на основе ТОПа выдачи Яндекса и добавить их в статью на сайт. 

Прикрепляю подробное ТЗ. 

На одну статью уходит 10-15 минут. В редких случаях до 20. 

Оплата: 30 руб статья. 

Сейчас нужно доработать 14 статей. 

Требования: 

- Опыт работы с сайтом на ВП

8 лет назад
seowin
Никита 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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