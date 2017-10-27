Наполнение сайта MODX Revo знание html

Здравствуйте!

Нужно наполнить сайт, добавить обозначения 1427 смайлам (100 уже сделаны, как пример).

Будут 8 категорий (люди, еда, животные и т.д.)

Все они разнесены по чанкам в админке.

Заходим в нужный чанк, например, еда (food), с сайта исходника сохраняем картинку, закидываем в нужную папку на сервере, там они тоже по категориям сделаны, затем правим код, копируем

, правим там название, путь к картинке, alt, и небольшое описание. Затем берем следующую картинку, сохраняем, кидаем на сервер и т.д.

Всего 1327 таких

с картинками и описанием.

Пример кода, и вывода на сайте во вложении.

С вас сроки, стоимость, обязательное знание работы с MODx Revo и хоть чуть-чуть html.