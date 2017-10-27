Добрый день, необходимо перенести информацию со старого сайта на новый сайт (40 страниц), движок joomla. Информация на сайте rent-media.ru.
Наполнение сайта MODX Revo знание html
Здравствуйте!
Нужно наполнить сайт, добавить обозначения 1427 смайлам (100 уже сделаны, как пример).
Будут 8 категорий (люди, еда, животные и т.д.)
Все они разнесены по чанкам в админке.
Заходим в нужный чанк, например, еда (food), с сайта исходника сохраняем картинку, закидываем в нужную папку на сервере, там они тоже по категориям сделаны, затем правим код, копируем
Всего 1327 таких
Пример кода, и вывода на сайте во вложении.
С вас сроки, стоимость, обязательное знание работы с MODx Revo и хоть чуть-чуть html.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Необходимо наполнить интернет магазин товарами 1700-2000шт. 1) Создать товарную позицию. 2) Скопировать описание и фото с сайта поставщика. 3) Добавить характеристики согласно сайту поставщика. 4) Указать цену согласно прайсу. ...Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
В интернет-магазине созданы новые категории, задача: привязать весть товар к данным категориям. Алгоритм следующий: 1) Мы выгружаем весь товар в файл Excel. 2) "Руками" привязываем все позиции 3) Проверяем выполненную работу. Количество товара 30 ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
С этого сайта .altacera.ru надо перенести на новый сайт на опенкарт 2. 52 коллекции по 5-6 элементов в каждой. Интересует срок и сумма. хорошее предложение возьму сразу. до 2500₽Завершен7 лет назад
Нужно со списка источников подобрать интересных 10 новостей (на ваше усмотрение) и перенести их в вордпресс (картинки, оформление как в источнике). 1 новость - 25 руб Если справитесь - ...Завершен7 лет назад
Садоводческому сайту требуется найти инфoрмацию по средствам защиты растений и заполнить по ним тaблицy: гербициды, инсектициды, протравители, регуляторы роста от БАСФ. Делать все в Еxcеl. С литературой и ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется ИМ (спецодежда, средства защиты), имеется 60-70 каталогов (поставщики) продукции (сайты разные). Даем доступ к товарной базе (сейчас она наполнена частично) и ее необходимо будет дополнить товарными позициями, т.е. создать ...Завершен7 лет назад
- $100
Кто мы: Мы развиваем сайты по играм PUBG и CS:GO с точки зрения киберспорта, делаем ставку на качество информации, удобочитаемое оформление. Цель — преподносить новости по указанным играм в формате журнала. Кто нам ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Необходимо собрать кейсы к играм на сайте. Игры: CS:GO, DOTA2, WOT Требования: Знать как устроены кейсы, разбираться хорошо хотя бы в одной игре, понимать принцип работы данного сайта, чтобы наполнять интересные кейсы.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно наполнить интернет-магазин около 140-150 товаров вручную (скопировать с другого сайта один в один), движок opencart.Завершен8 лет назад