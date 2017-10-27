Наполнение сайта MODX Revo знание html

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Закрыт8 заявок175 просмотров

Здравствуйте!

Нужно наполнить сайт, добавить обозначения 1427 смайлам (100 уже сделаны, как пример).

Будут 8 категорий (люди, еда, животные и т.д.)

Все они разнесены по чанкам в админке.

Заходим в нужный чанк, например, еда (food), с сайта исходника сохраняем картинку, закидываем в нужную папку на сервере, там они тоже по категориям сделаны, затем правим код, копируем

  • , правим там название, путь к картинке, alt, и небольшое описание. Затем берем следующую картинку, сохраняем, кидаем на сервер и т.д.

    • Всего 1327 таких

  • с картинками и описанием.

    • Пример кода, и вывода на сайте во вложении.

    С вас сроки, стоимость, обязательное знание работы с MODx Revo и хоть чуть-чуть html.

    HTMLMODX
    8 лет назад
    oneunicorn
    Екатерина 
    35 лет
    11 лет в сервисе
    Была
    3 года назад

    Заявки фрилансеров

    Нет заявок фрилансеров

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