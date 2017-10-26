Наполнить сайт товарами

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт28 заявок408 просмотров

Необходимо наполнить интернет магазин товарами 1700-2000шт.

1) Создать товарную позицию.

2) Скопировать описание и фото с сайта поставщика.

3) Добавить характеристики согласно сайту поставщика.

4) Указать цену согласно прайсу.

Загрузка может происходить любым удобным для вас способом. 

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8 лет назад
mstas226
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров