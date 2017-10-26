Добрый день, необходимо перенести информацию со старого сайта на новый сайт (40 страниц), движок joomla. Информация на сайте rent-media.ru.
Наполнить сайт товарами
Необходимо наполнить интернет магазин товарами 1700-2000шт.
1) Создать товарную позицию.
2) Скопировать описание и фото с сайта поставщика.
3) Добавить характеристики согласно сайту поставщика.
4) Указать цену согласно прайсу.
Загрузка может происходить любым удобным для вас способом.
CMS WP WC
Заявки фрилансеров
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