Нужно разнести каталог товаров по категориям в интернет-магазине.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт25 заявок340 просмотров

В интернет-магазине созданы новые категории, задача: привязать весть товар к данным категориям. Алгоритм следующий: 1) Мы выгружаем весь товар в файл Excel. 2) "Руками" привязываем все позиции 3) Проверяем выполненную работу.

Количество товара 30 000 позиций.

Условия:

Три этапа

выполняем 10 % - оплата 10 %

выполняем 50 % - оплата 40%

выполняем 100% - остаток 50%

Срок 2 недели. ( мак)

Важно: внимательность и минимальное количество ошибок.

Сайты примеры предоставим.

8 лет назад
vikiweb2014
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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