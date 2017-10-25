Здравствуйте! Необходимо наполнить сайт строительно-ремонтной компании. От вас требуется зайти на ютуб, в поиске задавать название категории (список дам), скачивать видео по заданному ключу, после чего нужно выбирать несколько ключевых кадров и делать скриншот. На ...
Требуются контент-менеджеры
Требуется 2 контент-менеджера для наполнения 2 крупных информационных проектов по кулинарии и женской тематики. Работа полного цикла (заказ+оформление статей).
Нужны порядочные, аккуратные, ответственные люди. На кулинарный проект хотелось бы человека, который любит не только покушать, но и умеет готовить вкусные блюда, а также легко придумывает, как интересно подать даже простую яичницу. Эта вакансия для тех, кто любит кулинарию.
Оплата сдельная, в среднем получается 120 рублей за 1 готовую статью, средний объем статьи - 8000 символов.
На одну статью у опытного контент-менеджера уходит 30-40 минут. Т.е. если брать из расчета 22 рабочих дня в месяц, то занятость в день - 4-5 часов. Соответственно, заработок: 18 000 рублей. Оплата раз в неделю на WebMoney.
Необходимый объем работы: 150 статей в месяц. Если сможете больше - предоставлю такую возможность.
Чтобы получить работу, вам необходимо будет пройти тестирование и небольшое обучение, которое занимает неделю (1–3 дня обучение + до 5 дней на тестовые записи и исправление ошибок). Данное обучение позволит вам повысить ваш уровень, как контент-менеджера. Обучение бесплатное.
Мы делаем сайты для людей, поэтому заинтересованы в обучении, чтобы иметь в команде грамотного работника.
Требования:
- Опыт работы с контентными проектами;
- Грамотный русский язык;
- Базовые знания HTML (знание тегов);
- Умение работать с CMS WordPress (!);
- Уверенный пользователь ПК (MS Word, Excel, skype, e-mail, google-документы, оперативный поиск информации в интернете);
- Базовые знания в SEO (оптимизация, мета-теги, перелинковка);
- Внимательность к деталям, чувство меры и стиля;
- Обучаемость, желание развиваться и зарабатывать;
- Добросовестное отношение к работе и усидчивость.
- Работа с авторами на бирже (etxt), заказ текстов и тщательная проверка.
- Форматирование текстов, читабельное оформление. Задача - подать контент так, чтобы было и полезно, и красиво; он должен легко восприниматься читателем.
- Работа с медиа-файлами: поиск и подготовка качественных картинок/видео.
- Оптимизация и публикация статей.
- Подготовка отчетов о проделанной работе.
- По необходимости оперативное внесение правок в статьи.
- Соблюдение заранее согласованных сроков.
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