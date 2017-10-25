Требуются контент-менеджеры

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок499 просмотров

Требуется 2 контент-менеджера для наполнения 2 крупных информационных проектов по кулинарии и женской тематики. Работа полного цикла (заказ+оформление статей).

Нужны порядочные, аккуратные, ответственные люди. На кулинарный проект хотелось бы человека, который любит не только покушать, но и умеет готовить вкусные блюда, а также легко придумывает, как интересно подать даже простую яичницу. Эта вакансия для тех, кто любит кулинарию.

Оплата сдельная, в среднем получается 120 рублей за 1 готовую статью, средний объем статьи - 8000 символов.

На одну статью у опытного контент-менеджера уходит 30-40 минут. Т.е. если брать из расчета 22 рабочих дня в месяц, то занятость в день - 4-5 часов. Соответственно, заработок: 18 000 рублей. Оплата раз в неделю на WebMoney.

Необходимый объем работы: 150 статей в месяц. Если сможете больше - предоставлю такую возможность.

Чтобы получить работу, вам необходимо будет пройти тестирование и небольшое обучение, которое занимает неделю (1–3 дня обучение + до 5 дней на тестовые записи и исправление ошибок). Данное обучение позволит вам повысить ваш уровень, как контент-менеджера. Обучение бесплатное.

Мы делаем сайты для людей, поэтому заинтересованы в обучении, чтобы иметь в команде грамотного работника.

Требования:

  • Опыт работы с контентными проектами;
  • Грамотный русский язык;
  • Базовые знания HTML (знание тегов);
  • Умение работать с CMS WordPress (!);
  • Уверенный пользователь ПК (MS Word, Excel, skype, e-mail, google-документы, оперативный поиск информации в интернете);
  • Базовые знания в SEO (оптимизация, мета-теги, перелинковка);
  • Внимательность к деталям, чувство меры и стиля;
  • Обучаемость, желание развиваться и зарабатывать;
  • Добросовестное отношение к работе и усидчивость.
Обязанности:

  • Работа с авторами на бирже (etxt), заказ текстов и тщательная проверка.
  • Форматирование текстов, читабельное оформление. Задача - подать контент так, чтобы было и полезно, и красиво; он должен легко восприниматься читателем.
  • Работа с медиа-файлами: поиск и подготовка качественных картинок/видео.
  • Оптимизация и публикация статей.
  • Подготовка отчетов о проделанной работе.
  • По необходимости оперативное внесение правок в статьи.
  • Соблюдение заранее согласованных сроков.
Если заинтересовала вакансия, заполните анкету
HTMLWordPress
8 лет назад
Olgacontent_del
Ольга 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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