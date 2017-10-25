Наполнить форум про смартфоны и телефоны.

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Закрыт1 заявка153 просмотра

Необходимо наполнить форум.

30 пользователей (логины и пароли предоставлю).

30 тем.

100 сообщений (в сумме) по делу - надо будет посмотреть телефоны в интернете (до 300 символов в каждом)

100 сообщений флудных (культурных, в тему, до 100 символов в каждом)

В течении недели.

9 моделей защищенных телефонов и смартфонов (по разделам форума).

8 лет назад
Pavel_Katkov
Павел 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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