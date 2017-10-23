Необходимо наполнить сайт написанными текстами. Объем одной статьи 3-7к. Необходимо красиво оформить данные статьи, т. е. добавить содержание, линии, отступы, иконки, выделить заголовки, добавить картинки, медиа и тп. Статьи должны быть выровнены по краям. ...
Найти смешное видео с домашними животными
Здравствуйте.
Нужно найти в youtube и других видеохотингах видео с кошками и собаками,
или только с кошками или только собаками,
или с кошками и хозяевами.
Разные вариации .
Важно –
видео должно быть:
1) Очень популярным, с миллионными просмотрами (если очень смешное, то можно и с меньшим количеством просмотров)
2) Оригинальное, то есть первоисточник. Не компеляции и не сборники.
3) Без водяных знаков и субтитров.
Видео нужно для последующей озвучки человеческим диалогом. Поэтому, пожалуйста, смотрите видео, где это может лучше подходить.
Спасибо. Цену за поиск оного видео предложите сами.
Тестируем с небольшого количества – 10 шт.
Далее видео надо будет много.
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