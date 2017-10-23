Найти смешное видео с домашними животными

Здравствуйте.

Нужно найти в youtube и других видеохотингах видео с кошками и собаками,

или только с кошками или только собаками,

или с кошками и хозяевами.

Разные вариации .

Важно –

видео должно быть:

1) Очень популярным, с миллионными просмотрами (если очень смешное, то можно и с меньшим количеством просмотров)

2) Оригинальное, то есть первоисточник. Не компеляции и не сборники.

3) Без водяных знаков и субтитров.

Видео нужно для последующей озвучки человеческим диалогом. Поэтому, пожалуйста, смотрите видео, где это может лучше подходить.

Спасибо. Цену за поиск оного видео предложите сами.

Тестируем с небольшого количества – 10 шт.

Далее видео надо будет много.