Наполнение товарами интернет-магазина

Есть магазин на опенкарте 1.5, нужно закинуть 300-600 товаров за месяц.

Принцип такой, мы высылаем исполнителю фото товаров с описанием. По описаниям нужно сформировать таблицу и залить товары на сайт. Необходимо сформировать название товара, добавить атрибуты, если нужно сделать выбор цветов и размеров. Кроме того, нужно обрезать и подогнать под нужные характеристики фото в фотошопе.

Платим за 1 товар, независимо от количества атрибутов, фото, или выбора цветов/размеров. Атрибутов в среднем 6-8, фото в среднем 1-2 на товар. Нет времени на обучение, поэтому требуется исполнитель с опытом.

Обязательно указывайте расценки за такую работу в заявке.