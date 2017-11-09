Добавление прайсов

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Завершен12 заявок336 просмотров

Необходим добавить прайсы на сайт. Примерно 100 товаров. Скрины админки и прайсов прилагаю. От вас жду предложения цены и сроки выполнения.

8 лет назад
ukrinternet
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранные исполнители

lulika1986
39 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$7
1 день
Отличный исполнитель, надёжный и ответственный. Очень рекомендую!
Отличный заказчик, постановка задачи понятная, оплата по факту выполненной работы без задержек. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
milina69
Алина 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$10
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, отвечал на все возникающие вопросы, оплата по факту выполненной работы. К сотрудничеству рекомендую!
Borlex
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель, надёжный и ответственный. Очень рекомендую!
Отличный заказчик. Все четко, если возникают вопросы всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

lulika1986
39 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
milina69
Алина 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
Borlex
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад