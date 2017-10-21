Ищу ответственного, работоспособного контент-менеджерана постоянную основу! Обязанности Копирование карточек товаров из интернета на сайт. Перенести таблицы, заголовки. Подредактироватьтекст. Найти и подобрать картинки. Поставить ссылки если нужно на соседние карточки. Работа ...
Рутинная работа на пару часов в неделю (для девушек)
Здравствуйте, нужна помощь в одном из наших проектов. Работа на 5 часов.
Что вам нужно будет сделать:
1. Найти 35 картинок (через сервис) - покажем как искать (30 мин)
2. Найти 70 постов (через сервис) - покажем как искать (60 мин)
3. Проверить 70 постов как человек наполнил их на сайт (120 мин)
4. Запланировать 70 постов с нашего сайта на нашу фан страницу FB + 35 картинок тоже запланировать (график мы дадим) (30 мин)
Требования:
1. Желательно иметь опыт в наполнение сайтов и в написание текстов (рерайт / копирайт)
2. Внимательность к деталям
3. Уметь сделать картинку для поста (редко) - но нужно уметь
4. Уметь придумать заголовок (редко) - но нужно уметь (без желтухи - мы не желтая пресса)
Тематика проекта:
Проект на женскую тематику, все обо всем на женскую тематику, Лайвхаки, Цитаты, Стихи, Красота, Кухня и т.д.
Заявки фрилансеров
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