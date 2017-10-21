Рутинная работа на пару часов в неделю (для девушек)

Здравствуйте, нужна помощь в одном из наших проектов. Работа на 5 часов.

Что вам нужно будет сделать:

1. Найти 35 картинок (через сервис) - покажем как искать (30 мин)

2. Найти 70 постов (через сервис) - покажем как искать (60 мин)

3. Проверить 70 постов как человек наполнил их на сайт (120 мин)

4. Запланировать 70 постов с нашего сайта на нашу фан страницу FB + 35 картинок тоже запланировать (график мы дадим) (30 мин)

Требования:

1. Желательно иметь опыт в наполнение сайтов и в написание текстов (рерайт / копирайт)

2. Внимательность к деталям

3. Уметь сделать картинку для поста (редко) - но нужно уметь

4. Уметь придумать заголовок (редко) - но нужно уметь (без желтухи - мы не желтая пресса)

Тематика проекта:

Проект на женскую тематику, все обо всем на женскую тематику, Лайвхаки, Цитаты, Стихи, Красота, Кухня и т.д.