только для исполнителей РФ, так как работа с конфеденциальными данными: отобрать телефоны и привести к опередленному формату (указана цена за каждую небольшую базу - их несколько) нужно несколько человек так как ...
Разместить объявления на АВИТО
Нужно разместить объявление в категорию "Вакансии"-"Без опыта либо студенты". Специфика такова что это массажный салон и соответственно требуются массажистки. Не смотря на то что это не интим а SPA-Лаунж салон и всё в нём официально и не нарушает какие бы то ни было законы, мне преодолеть кордон модераторов не удалось.
Образец текста, либо предоставлю на обсуждение, либо рассмотрю ваши предложения.
Заявки фрилансеров
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