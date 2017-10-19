Разместить объявления на АВИТО

Нужно разместить объявление в категорию "Вакансии"-"Без опыта либо студенты". Специфика такова что это массажный салон и соответственно требуются массажистки. Не смотря на то что это не интим а SPA-Лаунж салон и всё в нём официально и не нарушает какие бы то ни было законы, мне преодолеть кордон модераторов не удалось.

Образец текста, либо предоставлю на обсуждение, либо рассмотрю ваши предложения.