Помощь в выгрузке товаров на сайт Rozetka.ua через YML

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Закрыт2 заявки179 просмотров

Нужно выгрузить 36 товаров на розетку. 

Кондиционеры различных марок. всего 36 штук надо. 

Интересует цена и кто раньше такое делал.

8 лет назад
Biwolf
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров