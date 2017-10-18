Контент-менеджер

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Закрыт23 заявки242 просмотра

Статьи уже написаны

Что требуется: Оформление статей, поиск фото и размещение на сайте.

Опыт не важен

Обучение, подробные инструкции.

Сайт yxod-za-volosami.ru/

Оплата 50-100 руб за статью, в зависимости от размера статьи

Надо добавить 30 статей

8 лет назад
jbgr
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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