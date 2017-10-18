Контент-менеджер в интернет-магазин

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок275 просмотров

Требуется контент-менеджер для создания и заполнения карточек товаров в новом интернет-магазине. Всего около 500 товаров. Срок выполнения - 1 месяц.

Обязательные требования:

- Высокая скорость печати (не менее 220 символов в минуту)

- Грамотность

- Внимательность

Желательные умения (их наличие резко повышает шансы получить работу):

- Опыт работы контент-менеджером

- Навыки рерайтера / копирайтера (умение переписывать чужие тексты или писать свои "с нуля" с высокой уникальностью)

- Базовое знание HTML

- Работа с Photoshop (качественное удаление фона, обрезка, улучшение качества изображений)

- Знание английского языка

HTML
8 лет назад
guest_15039140086418
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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