Размножить объявления на площадках

Необходимо завести новые объявления на площадки по краткосрочной аренде квартир. Создавать новые аккаунты на этих площадках и забивать объявления.Результатом Вашей работы будет являться:- фактически созданное объявление- нормальное описание, пример описания будет предоставляться, при заведении нового аккаунта необходимо его корректировать, чтобы не было похоже на оригинал- адекватно размещать фотографии, вышлем фотографии, необходимо будет на каждом объявлении использовать 3-5 фотографий: зал, спальня, кухня, туалет- цены также высылаются со списком удобств- список созданных аккаунтов с доступом к ним в таблице google docs- созданный и заполненный минимум 1 аккаунт с 18 объявлениями в день на указанную площадку.Внимание объявление будет приниматься только с соблюдением всех вышеперечисленных пунктов, при выявлении недочетов необходимо оперативно их исправить иначе объявление не зачитывается. Цена договорная