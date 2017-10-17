В каждой модели кровати или матраса 13 цен (сайт matrason.ua), иногда до 30. Нужно переоценить около 300 моделей. Колличество постоянно пополняется. Работа срочная, прошу в заявке указывать стоимость 1 позиции. Работать нужно быстро и ...
Размножить объявления на площадках
Необходимо завести новые объявления на площадки по краткосрочной аренде квартир. Создавать новые аккаунты на этих площадках и забивать объявления.Результатом Вашей работы будет являться:- фактически созданное объявление- нормальное описание, пример описания будет предоставляться, при заведении нового аккаунта необходимо его корректировать, чтобы не было похоже на оригинал- адекватно размещать фотографии, вышлем фотографии, необходимо будет на каждом объявлении использовать 3-5 фотографий: зал, спальня, кухня, туалет- цены также высылаются со списком удобств- список созданных аккаунтов с доступом к ним в таблице google docs- созданный и заполненный минимум 1 аккаунт с 18 объявлениями в день на указанную площадку.Внимание объявление будет приниматься только с соблюдением всех вышеперечисленных пунктов, при выявлении недочетов необходимо оперативно их исправить иначе объявление не зачитывается. Цена договорная
Заявки фрилансеров
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