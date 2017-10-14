Нужно обновить сайт на WP

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Закрыт4 заявки177 просмотров

Задача - добавить актуальную информацию на сайт по недвижимости.

Важно добросовестное отношение к работе: внимательность, усидчивость, умение и желание вникнуть в задачу, чтоб делать ее правильно, проверяя результат по завершению каждого объекта. 

Минимум 4-5 часов в день. 

Предлагается 70 рублей за час работы. 

Хорошо, если у вас аналитический склад ума, и вы способны учиться новому.  

Сайт на wp, понимание основ фотошопа (paint, joxi) приветствуется.

В целом - всему научим, важно ваше желание, стремление дать качество, приобрести опыт и заработать.

WordPress
8 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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