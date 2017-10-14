Нужно обновить сайт на WP

Задача - добавить актуальную информацию на сайт по недвижимости.

Важно добросовестное отношение к работе: внимательность, усидчивость, умение и желание вникнуть в задачу, чтоб делать ее правильно, проверяя результат по завершению каждого объекта.

Минимум 4-5 часов в день.

Предлагается 70 рублей за час работы.

Хорошо, если у вас аналитический склад ума, и вы способны учиться новому.

Сайт на wp, понимание основ фотошопа (paint, joxi) приветствуется.

В целом - всему научим, важно ваше желание, стремление дать качество, приобрести опыт и заработать.