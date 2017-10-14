Произвести поиск групп и аккаунтов в соц. сетях - Facebook, Instagramm, VK, Одноклассники.

Со следующей тематикой:

1. Всевозможная продажа товаров для здоровья и красоты из Японии (бады, капли для глаз, аксессуары для здоровья и красоты).

2. Авто, мото техника, лодочная техника, аксессуары для нее же. Квадроциклы тоже подойдут.

Информацию по собранным группам и аккаунтам хотим получить в формате таблицы Excel:

Для каждой соц. сети свой лист. Стольбцы (2) - Название группы (аккаунта), Ссылка на группу (аккаунт).

Цену за работу и скайп указывать сразу. Обязательно.