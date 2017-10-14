Требуется контент-менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт27 заявок474 просмотра

Добрый день. Открылась новая вакансия "Контент-менеджер" в наличии 3 информационных сайтов (женская тематика, медицина, диета)

Задача: 

Размещать статьи , проверять на ошибки, подбирать уникальные картинки для статьи и все оформить  согласно требованиям.

Основные условия:

  • Умение работать с движком Wordpress;
  • Своевременно размещать статьи;
  • Быть на связи.
Мой скайп: bolschojbo

Стоимость размещения статьи 25 - 100 руб в зависимости от объема и качества размещения

WordPress
8 лет назад
blogowed
Роман 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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