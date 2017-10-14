Нужно найти в яндекс или гугл картинках, картинки размером не меньше 1920 Х 681 если будут картинки больше то их нужно подрезать. Задание срочное, нужно выполнить сегодня! Предлагаю оплату за одну картинку 30 рублей, ...
Требуется контент-менеджер
Добрый день. Открылась новая вакансия "Контент-менеджер" в наличии 3 информационных сайтов (женская тематика, медицина, диета)
Задача:
Размещать статьи , проверять на ошибки, подбирать уникальные картинки для статьи и все оформить согласно требованиям.
Основные условия:
- Умение работать с движком Wordpress;
- Своевременно размещать статьи;
- Быть на связи.
Стоимость размещения статьи 25 - 100 руб в зависимости от объема и качества размещения
Заявки фрилансеров
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