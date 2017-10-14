*Вакансия актуальна до тех пор пока висит вакансия* Всем Привет! В дружную команду перспективного проекта очень нужен на постоянку контент менеджер на сайт. Что нужно делать: искать в интернете интересные статьи о путешествиях и природе для ...
Забить номенклатуру в CRM
Нужно из прайса в retailcrm забить номенклатуру.
Всего 60 позиций.
В прайсе есть информация, но немного разрозненная
Прописать нужно будет название, размер, цвет, цена. выбрать категорию к которой относится.
Пример покажу. Бездумно забивать не получится.
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