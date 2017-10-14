Забить номенклатуру в CRM

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Закрыт9 заявок151 просмотр

Нужно из прайса в retailcrm забить номенклатуру.

Всего 60 позиций.

В прайсе есть информация, но немного разрозненная 

Прописать нужно будет название, размер, цвет, цена. выбрать категорию к которой относится.

Пример покажу. Бездумно забивать не получится.

8 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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