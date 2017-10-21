Необходимо качественно наполнить контент по сантехнике. Эксель контент. Поиск информации и фото. Товаров МНОГО Работа на 1- мес Цена 10 руб /1 шт
Наполнить интернет магазин. Источник Алиэкспресс.
Требуется наполнить интернет магазин на Вордпрессе.
100 товаров.
Фото и описание по каждому товару дополнительно сохраняется в отдельную папку.
Предоставляю:
1. Список ссылок с товарами Алиэкспресс.
В основном мужская, женская одежда. + По 5 товаров из разных рубрик.
2. Пошаговое Видео.
Язык магазина - Английский. Достаточно минимального знания и умения пользоваться Гугл переводчиком.
Выбранный исполнитель
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