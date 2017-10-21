Наполнить интернет магазин. Источник Алиэкспресс.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен17 заявок340 просмотров

Требуется наполнить интернет магазин на Вордпрессе.

100 товаров.

Фото и описание по каждому товару дополнительно сохраняется в отдельную папку.

Предоставляю:

1. Список ссылок с товарами Алиэкспресс.

В основном мужская, женская одежда. + По 5 товаров из разных рубрик.

2. Пошаговое Видео.

Язык магазина - Английский. Достаточно минимального знания и умения пользоваться Гугл переводчиком.

WordPress
8 лет назад
boris573
Борис 
52 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_web
Анастасия 
32 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$18
2 дня
Спасибо за выполнение. Задание выполнено в срок. Исполнитель всегда на связи.
Заказчик всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Anastasiya_web
Анастасия 
32 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Контент менеджер

    $250

    Необходимо качественно наполнить контент по сантехнике. Эксель контент. Поиск информации и фото. Товаров МНОГО Работа на 1- мес Цена 10 руб /1 шт

    Наполнение сайтов54 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поиск контактов по базе

    Нужен человек для поиска контактов по клиентской базе.  Необходимо:  1. Найти контактные лица по базе компаний,  2. Отправить шаблонные письма,3. Заполнить карточку клиента найденной информацией. Компаний в базе данных порядка 1000.  Знание английского приветствуется – нужно будет искать контакты на ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно обновить сайт на WP

    Задача - добавить актуальную информацию на сайт по недвижимости. Важно добросовестное отношение к работе: внимательность, усидчивость, умение и желание вникнуть в задачу, чтоб делать ее правильно, проверяя результат по завершению каждого объекта.  ...

    WordPress
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Забить номенклатуру в CRM

    Нужно из прайса в retailcrm забить номенклатуру. Всего 60 позиций. В прайсе есть информация, но немного разрозненная  Прописать нужно будет название, размер, цвет, цена. выбрать категорию к которой относится. Пример покажу. ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен контент-менеджер на сайт о путешествиях

    *Вакансия актуальна до тех пор пока висит вакансия* Всем Привет! В дружную команду перспективного проекта очень нужен на постоянку контент менеджер на сайт. Что нужно делать: искать в интернете интересные статьи о путешествиях и природе для ...

    WordPress
    Наполнение сайтов112 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Контент-менеджер (публикация и оформление инфо.материалов)

    $150

    Кто мы: Мы дружная команда, создающая востребованные и интересные сайты для широкой аудитории. Для нас качество и удобство пользования стоит на первом месте. Мы всегда открыты к креативным идеям и не боимся их реализовывать. ...

    Наполнение сайтов65 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    Добрый день. Открылась новая вакансия "Контент-менеджер" в наличии 3 информационных сайтов (женская тематика, медицина, диета) Задача:  Размещать статьи , проверять на ошибки, подбирать уникальные картинки для статьи и все оформить  согласно ...

    WordPress
    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Найти картинки для мебельного сайта.

    Нужно найти в яндекс или гугл картинках, картинки размером не меньше 1920 Х 681  если будут картинки больше то их нужно подрезать. Задание срочное, нужно выполнить сегодня! Предлагаю оплату за одну картинку 30 рублей, ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Произвести поиск групп и аккаунтов в соц. сетях.

    Произвести поиск групп и аккаунтов в соц. сетях - Facebook, Instagramm, VK, Одноклассники. Со следующей тематикой: 1. Всевозможная продажа товаров для здоровья и  красоты из Японии (бады, капли для глаз, аксессуары ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад