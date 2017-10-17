Добавлять товары на сайт

Ищем ответственного человека для добавления товаров на сайт, одновременно на 2 магазина narmala.com и homefloor.yml-shop.ru карточки товара очень простые, всю информацию берем с антологичных сайтов.

нужно около 500 товаров добавить изначально.

Присылайте за какую стоимость Вы готовы добавлять один товар на два сайта, будем выбирать!