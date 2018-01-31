В каждой модели кровати или матраса 13 цен (сайт matrason.ua), иногда до 30. Нужно переоценить около 300 моделей. Колличество постоянно пополняется. Работа срочная, прошу в заявке указывать стоимость 1 позиции. Работать нужно быстро и ...
Добавление кроватей и матрасов в мебельном интернет магазине.
Добавление кроватей и мебели на сайте matrason.ua
Фото и прайсы в экселе+сайт источник, плюс уникальный текст(500-700 символов)
Колличество 200 карточек. В заявке указывайте срок и стоимость добавления одной карточки.
Вот видеоуроки по добавлению в нашу CMS (самописная)
https://www.youtube.com/watch?v=FbiVNioVLJc
https://www.youtube.com/watch?v=-xFybzHaPQI
Выбранный исполнитель
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