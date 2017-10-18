Рассортировать небольшую базу данных в excel (оплата за каждую)

только для исполнителей РФ, так как работа с конфеденциальными данными:

отобрать телефоны и привести к опередленному формату (указана цена за каждую небольшую базу - их несколько)

нужно несколько человек так как баз много

баз много - дадим работу всем кто хочет получать деньги за нее (всем платим, никому не отказываем)

тут очень актуально

https://www.youtube.com/watch?v=1sxikMmtjHQ&feature=youtu.be - инструкция