В каждой модели кровати или матраса 13 цен (сайт matrason.ua), иногда до 30. Нужно переоценить около 300 моделей. Колличество постоянно пополняется. Работа срочная, прошу в заявке указывать стоимость 1 позиции. Работать нужно быстро и ...
Рассортировать небольшую базу данных в excel (оплата за каждую)
только для исполнителей РФ, так как работа с конфеденциальными данными:
отобрать телефоны и привести к опередленному формату (указана цена за каждую небольшую базу - их несколько)
нужно несколько человек так как баз много
баз много - дадим работу всем кто хочет получать деньги за нее (всем платим, никому не отказываем)
тут очень актуально
https://www.youtube.com/watch?v=1sxikMmtjHQ&feature=youtu.be - инструкция
Заявки фрилансеров
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