Рассортировать небольшую базу данных в excel (оплата за каждую)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт111 заявок1315 просмотров

только для исполнителей РФ, так как работа с конфеденциальными данными:

отобрать телефоны и привести к опередленному формату (указана цена за каждую небольшую базу - их несколько)

нужно несколько человек так как баз много

баз много - дадим работу всем кто хочет получать деньги за нее (всем платим, никому не отказываем)

тут очень актуально

https://www.youtube.com/watch?v=1sxikMmtjHQ&feature=youtu.be - инструкция

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переоценка матрасов и кроватей.

    В каждой модели кровати или матраса 13 цен (сайт matrason.ua), иногда до 30. Нужно переоценить около 300 моделей. Колличество постоянно пополняется. Работа срочная, прошу в заявке указывать стоимость 1 позиции. Работать нужно быстро и ...

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавление кроватей и матрасов в мебельном интернет магазине.

    Добавление кроватей и мебели на сайте matrason.ua  Фото и прайсы в экселе+сайт источник, плюс уникальный текст(500-700 символов) Колличество 200 карточек. В заявке указывайте срок и стоимость добавления одной карточки. Вот видеоуроки по ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Добавлять товары на сайт

    Ищем ответственного человека для добавления товаров на сайт, одновременно на 2 магазина narmala.com и homefloor.yml-shop.ru карточки товара очень простые, всю информацию берем с антологичных сайтов. нужно около 500 товаров добавить изначально. Присылайте за ...

    Наполнение сайтов36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Контент-менеджер в интернет-магазин

    $500

    Требуется контент-менеджер для создания и заполнения карточек товаров в новом интернет-магазине. Всего около 500 товаров. Срок выполнения - 1 месяц. Обязательные требования: - Высокая скорость печати (не менее 220 символов в ...

    HTML
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Размножить объявления на площадках

    Необходимо завести новые объявления на площадки по краткосрочной аренде квартир. Создавать новые аккаунты на этих площадках и забивать объявления.Результатом Вашей работы будет являться:- фактически созданное объявление- нормальное описание, пример описания будет предоставляться, при заведении нового ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить 500 поддоменов

    $25

    Здравствуйте Нужно добавить 500 поддоменов в плагин и в яндекс и гугл вебмастер. Вот инструкция https://yadi.sk/i/aG_v9kHu3NAf6M https://yadi.sk/i/QVXrfexa3NqGc9 Во второй инструкции нужно делать только первые 2 пункта!! Работа ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Регистрация сайта на форумах в Белоруссии, Украине и Казахстане

    Интересует работа по регистрации сайта и размещению  о нем информации на форумах, досках объявлений и сообществах в Белоруссии, Украине, Казахстане, Армении, Азербайджане, Грузии и т/д/

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправление/Размещение объявлений в магазине на Авито

    Исправление и создание объявлений по шаблону на подобии таких: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/privodnoy_val_v_sbore_dlya_volkswagen_passat_b7_960918595 и https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rulevaya_reyka_v_sbore_dlya_volvo_xc_90_996711685 Фото предоставляем.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад