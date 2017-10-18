только для исполнителей РФ, так как работа с конфеденциальными данными: отобрать телефоны и привести к опередленному формату (указана цена за каждую небольшую базу - их несколько) нужно несколько человек так как ...
Требуется собрать контакты с сайтов
Требуется собрать контакты с сайтов
Я вам даю список урлов 1000 штук, а вы мне отдаёте excel файлик в формате
url | контакт( один из контактов email, ссылка на страницу с обратной связью, альтернативные варианты связи)
Стоимость: 1000 рублей
Сроки: завтра 9 утра по мск
Заявки фрилансеров
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