Требуется собрать контакты с сайтов

Я вам даю список урлов 1000 штук, а вы мне отдаёте excel файлик в формате

url | контакт( один из контактов email, ссылка на страницу с обратной связью, альтернативные варианты связи)

Стоимость: 1000 рублей

Сроки: завтра 9 утра по мск