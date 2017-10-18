Требуется собрать контакты с сайтов

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Закрыт10 заявок290 просмотров

Требуется собрать контакты с сайтов

Я вам даю список урлов 1000 штук,  а вы мне отдаёте excel файлик в формате

url | контакт( один из контактов email, ссылка на страницу с обратной связью, альтернативные варианты связи)

Стоимость: 1000 рублей

Сроки: завтра 9 утра по мск

8 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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